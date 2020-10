Trouw | Naar de zon? Alleen Curaçao kan nog zonder gedoe

Romana Abels

Kijken naar de kleurcode van de plaats van bestemming volstaat niet meer. Wie deze herfstvakantie de grens overgaat, moet een studie maken van de regels, die verschillen per land.

Zaterdag begint de herfstvakantie. in het noorden. Die vakantie brengen de meeste Nederlanders in eigen land door. En wie, voor de kou genadeloos toeslaat, nog even naar de zon wil, moet heel goed plannen, want voor zowat iedere zonnige vakantiebestemming in de hele wereld gelden coronabeperkingen.

Heb je voor Italië een negatief coronabewijs nodig, bij terugkeer uit Turkije mag je tien dagen niet naar buiten. “Het spontane is er wel af”, zegt Mirjam Dresmé van reisbrancheorganisatie ANVR. “Alleen Curaçao, daar mogen Nederlanders nog zonder gedoe naartoe.”

Dresmé ziet reizen steeds ingewikkelder worden. Eerst was het genoeg om op de kaart van Buitenlandse Zaken via www.nederlandwereldwijd.nl te kijken naar de gele gebieden. Nu is het zaak om bij die gele landen ook de bijbehorende tekst te lezen. Want wie terugkomt uit bijvoorbeeld Portugal of Griekenland, moet na terugkeer tien dagen achter de voordeur blijven. Zoiets past niet in ieders leven. “Mensen willen geen gedoe”, zegt Dresmé.

Ook binnen Europa zijn de mogelijkheden behoorlijk beperkt. Wie naar Duitsland wil, moet bij de grens een zeer recente negatieve coronatest kunnen laten zien. Het liefst trouwens zien Duitsers dat de Nederlanders even wegblijven, zo is af te leiden uit de woorden van de burgemeester van het bij Nederlanders populaire winkelstadje Gronau, net over de grens. “Lieve buren uit Nederland, wij verzoeken u momenteel niet naar Gronau te komen.” Denemarken heeft zijn grens voor Nederlanders gesloten, net als Hongarije.

Doorreisverklaring

In Frankrijk zijn er nog wat gele vlekken, maar de vraag is hoe lang die geel zullen blijven. De lijst van departementen waar de besmettingen uit de hand lopen, groeit nog altijd. Op vakantie gaan naar Oostenrijk kan, maar niet naar Innsbruck of Wenen en alleen als je een ‘doorreisverklaring’ op zak hebt, waarin je stelt dat je zo snel mogelijk door Duitsland gekomen bent. Dat laatste – door Duitsland reizen – mag dan weer wel zonder coronavrij-verklaring.

De Duitse en Italiaanse eis dat bijna iedere Nederlander (Zeeuwen zijn in Duitsland uitgezonderd) een negatieve coronatest moet meebrengen, heeft tot immense drukte geleid bij de commerciële testbureaus. Vakantiegangers zonder ziekteverschijnselen zijn immers niet welkom bij de teststraten van de GGD.

Testen bij Van der Valk

Die testbureaus schieten als paddestoelen uit de grond. Ze heten HetHuisartslab, Stadskliniek, Vaccinatieopreis of Spoedtest, ze zijn overal in het land te vinden – soms op de parkeerplaats van een Van der Valk-hotel. Een test kost er tussen de 100 en 160 euro en de uitslag is er vaak binnen een dag. Ze richten zich speciaal op vakantiegangers. Sommige reisorganisaties bieden hun klanten de testen tegen gereduceerd tarief aan.

Brancheorganisatie ANVR hoopt dat aan de wirwar van reisadviezen en kleurcodes een spoedig einde komt, zodra de sneltesten op grote schaal verkrijgbaar zijn. Als vakantiegangers voor vertrek en na terugkeer een vlugge test kunnen doen, zouden meer bestemmingen bereikbaar kunnen zijn.

Bron: Trouw