Trouw | Hongerige ezels op Bonaire eten voortaan Nederlands hooi: 25000 kilo onderweg

Esther Bijlo

Hongerige ezels op Bonaire kunnen over een paar weken eten van Nederlands hooi. Dinsdag vertrekt een container met 25.000 kilo hooi vanuit de Rotterdamse haven naar het eiland. De ruim 700 ezels zijn normaal een toeristische attractie en generen op die manier geld in het laatje van de ezelopvang op Bonaire. Maar nu het toerisme vrijwel stilligt, dreigen de ezels te verhongeren.

Niet alleen de inkomsten drogen op, ook de resten voedsel van horecabedrijven die de muildieren gewoonlijk verorberen, zijn er nu niet.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals zamelt het geld in voor het hooi. “Het klinkt omslachtig en duur”, erkent Karen Soeters van de organisatie. “Maar normaal haalt de opvang ook hooi uit Nederland, het is niet anders.” De 25.000 kilo is genoeg voor ongeveer een maand. Eigenlijk horen de ezels helemaal niet thuis op Bonaire, constateert House of Animals. Ze zijn in de zeventiende eeuw geïmporteerd als lastdier en in de jaren vijftig afgedankt en verwilderd. Net als de tienduizenden loslopende geiten op het eiland zijn ze slecht voor de biodiversiteit. Wat er groeit, eten ze kaal en ze gaan bewoonde gebieden in op zoek naar voedsel.

De 25.000 kilo eten is dan ook geen structurele oplossing voor het ezelprobleem, stelt Soeters, maar ze nu laten verkommeren gaat te ver. “De ezels zouden eigenlijk gecastreerd en gesteriliseerd moeten worden zodat ze zich niet meer voortplanten. De ezelopvang is een mooi project, maar wel eindig. Maar overheden, zowel op Bonaire als in Nederland, interesseert het niets. Ze laten dit gebeuren.” De eerste container gaat op weg, Soeters hoopt dat nog een tweede container is te vullen voor de komende maanden.

Bron: Trouw