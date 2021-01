Telegraaf | Van Curaçao naar De Efteling

Ze werd geboren op Sumatra, waar haar vader als ingenieur werkte voor een oliebedrijf. Na haar studie rechten in Groningen kwam ze via Curaçao en Londen en de Universiteit van Maastricht terecht in topbanen bij Nyenrode en zelfs De Efteling.

In 1993 startte ze als ondernemer in voedingssupplementen met het merk Plantina, dat ze vijf jaar geleden verkocht. Ze heeft geen kinderen. „Daarvoor ben ik altijd te druk geweest.”

Hoezo naar Curaçao?

„Ik zag in Groningen dat veel medicijnenstudenten daar stage gingen lopen. Dat kan ik ook, dacht ik. Toen heb ik daar mijn scriptie geschreven. Later ben ik er gaan werken voor de gouverneur en ben ik er advocaat geweest. Ik heb er ook mijn vliegbrevet gehaald. Eigenlijk had ik piloot willen worden, maar dat was niet zo vanzelfsprekend voor vrouwen toen ik ging studeren.”

Wat was je mooiste ervaring?

„Mijn tweede echtgenoot werkte in Londen voor Shell. Maar met mijn Nederlandse juridische diploma kon ik er weinig. In de krant zag ik een advertentie dat iemand werd gezocht om een eenmotorige Cessna naar Australië te vliegen. Ik schreef terug zonder mijn voornaam. „’Is uw man thuis?’, vroegen ze over de telefoon, maar het is me toch gelukt om ze te overtuigen.”

Hoe kwam je bij De Efteling?

„Ik was bij Nyenrode de eerste vrouw, nog eerder dan Neelie Kroes. Maar ik verdiende minder dan 100.000 gulden, dat vond ik te weinig. Ik belde een headhunter en die had een functie als commercieel directeur bij De Efteling. Dat ben ik maar kort geweest, ik was er wat te academisch voor en geen Brabants meisje. Toen ben ik bij de overheid gegaan. Ze zochten een vrouw, een ’excuustruus’. Het salaris was nog mooier, maar dat was ook niet echt iets voor mij.”

Nog een tip?

„Niet lui en vooral niet bang zijn. Vrouwen denken vaak dat ze niet goed genoeg zijn. Geloof in je eigen kracht. Zorg ook altijd dat je een plan B hebt, net zoals een piloot altijd een plan moet hebben als een luchthaven opeens dicht is.”

Bron: Telegraaf