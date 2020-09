Telegraaf | ’Neergestoken Capellenaar werd bedreigd door bekenden Antilliaans buurmeisje’

Capelle aan den IJssel – Een maand lang werd een 44-jarige man die dinsdagavond werd neergestoken in een flat aan de Schermerhoek in Capelle aan den IJssel ernstig bedreigd, maar de politie deed volgens zijn zus niets met meldingen daarover.

„Ik heb in de afgelopen twee weken de politie vier keer gebeld om te zeggen dat het mis dreigde te gaan. Ook mijn broer had aangifte gedaan. Ik maakte mij enorm zorgen, maar de politie heeft niets gedaan. Met als gevolg dat mijn broer nu zwaargewond en met zeker tien messteken in het ziekenhuis ligt. Zijn situatie is nu redelijk stabiel, maar hij is nog niet uit de gevarenzone”, zegt de zus van de Capellenaar, die anoniem wil blijven.

Volgens haar is de dader die haar broer heeft neergestoken, een bovenbuurman. De politie stelt dat er nog niemand is gearresteerd. Wel is er dinsdagavond een inval gedaan in een woning aan de Schermerhoek, maar daar werd niemand aangehouden.

“’Politie deed niets’”

Ongeveer een maand geleden ging het volgens de zus mis toen haar broer door een Antilliaans buurmeisje werd uitgescholden. „Hij heeft haar daar op aangesproken. Zij is toen naar haar ouders gelopen, waarna het uit de hand liep. Andere Antillianen die daar wonen, gingen zich ermee bemoeien. Het werd zelfs zo erg, dat er Antillianen uit Hoogvliet werden opgetrommeld. Ze hebben met zes man zijn woning proberen binnen te dringen. Gelukkig kon hij dat met behulp van een buurman voorkomen. Mijn broer heeft hiervan aangifte gedaan.”

Dinsdagavond kwam de ruzie tot een climax. „Mijn broer werd die avond al getreiterd toen hij op de fiets naar mij op weg was . Ze probeerden hem van de weg af te duwen. Toen hij bij mij was, vertelde hij dat en daarop besloot mijn man hem later naar huis te brengen. Rond een uur of negen is hij naar binnen gegaan. Daar is een gevecht geweest en toen is hij neergestoken. Hij ligt nu aan de beademing omdat zijn long is doorboord en hij is drie keer in zijn hoofd gestoken. Ze hebben echt geprobeerd hem dood te maken”, zegt de vrouw in tranen.

De politie zegt naar de achtergronden te gaan kijken, maar wil niet zeggen of er een eerdere aangifte en meldingen liggen. „De recherche onderzoekt de toedracht en spreekt daarbij met getuigen, bekijkt camerabeelden en doet buurtonderzoek en we kijken naar de achtergronden.”

