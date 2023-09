Telegraaf | Man gearresteerd in onderzoek naar moord op rapper Tupac Shakur

De politie in Las Vegas heeft een man gearresteerd in het onderzoek naar de moord op de wereldberoemde rapper Tupac Shakur 27 jaar geleden.

Dat melden Amerikaanse media op basis van persbureau AP. De precieze aanklacht is nog onduidelijk. De verdachte zou zonder problemen zijn opgepakt, meldt ABC News.

Het gaat om een voormalige gangster genaamd Duane Keith Davis. Hij is vrijdagochtend gearresteerd. De politie doorzocht eerder dit jaar het huis van Davis, die naar verluidt betrokken was bij de bende South Side Compton Crips. Hij zou eerder al ondervraagd zijn, omdat hij mogelijk in de auto zou hebben gezeten met de vermoedelijke dader.

In interviews en in een 2019 uitgekomen memoire ’Compton Street Legend’ vertelde Davis zelf al dat hij in de Cadillac zou hebben gezeten van waaruit op Tupac werd geschoten.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Telegraafjournalist Wilson Boldewijn legt uit hoe het zit met het moordmysterie rondom Tupac Shakur.

Tupac werd op 7 september 1996 op straat in Las Vegas neergeschoten vanuit een passerende auto nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson had bezocht. De rapper overleed een week later op 25-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Tupac wordt beschouwd als een van de invloedrijkste rappers ooit en is onder meer bekend van de nummers Changes en California Love. Hij verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen platen. Wie verantwoordelijk was voor zijn dood bleef altijd een mysterie.

Bron: Telegraaf