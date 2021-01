Telegraaf | Flinke toename in coronabesmettingen op Bonaire

KRALENDIJK – Het aantal personen op Bonaire dat is besmet met het coronavirus is in de eerste dagen van 2021 flink toegenomen. Op 31 december waren er nog 13 besmette personen, met 61 personen in quarantaine.

Op 3 januari was dat gestegen naar 58 personen. Er zijn nu 151 personen in quarantaine. Ook ligt er nu een persoon die besmet is met corona in het ziekenhuis.

Sinds zondag 3 januari gelden nieuwe, strengere coronaregels op het eiland. Zo mogen privébijeenkomsten niet plaatsvinden met meer dan tien personen en mogen restaurants en bars maar maximaal vijftig procent van de capaciteit gebruiken, tot een maximum van vijftig personen. Ook moeten horecagelegenheden om tien uur ’s avonds dicht.

Voor kerken geldt ook een maximumcapaciteit van 50 procent. Samenzang is verboden en na de dienst moet iedereen naar huis. Gokhallen, casino’s en bioscopen mogen tot uiterlijk middernacht open blijven, maar eten en drinken mag maar tot tien uur ’s avonds geserveerd worden. Discotheken en ’seksinrichtingen’ moeten gesloten blijven.

Bonaire kent sinds maart van dit jaar drie overleden coronapatiënten, 156 mensen zijn hersteld. Volgens de overheid vinden veel besmettingen plaats in de familiesfeer.

Bron: Telegraaf