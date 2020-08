Telegraaf | Curaçao sluit per direct alle bars en clubs

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid heeft vrijdagmiddag (lokale tijd) per direct alle bars en clubs gesloten voor een periode van in ieder geval twee weken. Op die manier moet verspreiding van het coronavirus op het eiland worden voorkomen.

Op Curaçao zijn geen coronabesmettingen geregistreerd, daarentegen zijn er op Aruba in vijf dagen bijna driehonderd besmettingen bijgekomen. Omdat er tot enkele dagen geleden nog veel luchtverkeer was tussen de twee eilanden wil Curaçao mogelijke risico’s tegengaan.

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth zei vrijdagmiddag dat via afgesloten uitgaansgelegenheden, waar veel mensen op af komen, het virus zich heel snel kan verspreiding. Feesten in de buitenlucht, bijvoorbeeld op het strand, zijn nog wel toegestaan. Daarnaast worden alle personen die in de afgelopen veertien dagen op Aruba zijn geweest, opgeroepen zich te melden bij de gezondheidsdiensten op het eiland.

Volgens Gerstenbluth heeft de bevolking de afgelopen maanden veel moeite gedaan om verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. „Als gevolg daarvan hebben we geen besmettingen meer. Maar met de explosieve stijging op Aruba, moeten we extra alert zijn”, aldus Gerstenbluth.

Bron: Telegraaf