Steekpartij in gevangenis Sint-Maarten: 12 jaar | Curacao.nu

Persbureau Curacao

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 27-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar voor een poging tot moord.

Hij probeerde in de gevangenis op Sint Maarten een medegevangene dood te steken. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op, maar overleefde de aanval. Vanwege zijn veiligheid is de verdachte overgebracht naar Nederland. Hij bekende het steekincident en verklaarde dat het voor hem ‘erop of eronder’ was.

Hij voelde zich niet veilig in de gevangenis nadat hij eerder fysiek was belaagd. De man zat daar al vast voor een poging tot doodslag. Het slachtoffer is blijvend invalide geworden als gevolg van de steekpartij.

Bron: Curacao.nu