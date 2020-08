RTL | Onderzoek naar Trump uitgebreid: mogelijk ook bank- en verzekeringsfraude

De openbaar aanklager die onderzoek doet naar de belastingaangiftes van Donald Trump, is mogelijk ook nog iets anders op het spoor. Er schijnt een onderzoek te lopen naar ‘mogelijk grootschalig en langdurig crimineel gedrag’ bij het bedrijf van de Amerikaanse president.

Wat dat precies betekent is nog onduidelijk, legt correspondent Erik Mouthaan uit.

New Yorkse aanklagers hebben gisteren een officiële aanvraag ingediend om de belastingaangiften van president Trump in te zien. Trumps persoonlijke belastingaangiftes en die van de Trump Organization van de laatste acht jaar moeten op tafel komen.

Strafrechtelijk onderzoek

Trump probeerde dat eerder tegen te houden, maar dat liep op niets uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot dat de aanklagers de financiële gegevens van de president in mogen zien.

Het onderzoek zou gaan over Trumps banden met het buitenland, of hij belasting heeft afgedragen en of Trump met het betalen van zwijggeld de campagnewetten heeft overtreden in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Aanklager Cyrus Vance gaf gisteren echter ook iets anders prijs: mogelijk gaat de strafzaak óók over bank- en verzekeringsfraude. De Trump Organization, het bedrijf van de Amerikaanse president, zou mogelijk betrokken zijn bij ‘grootschalig en langdurig crimineel gedrag’.

Strafbare feiten

Wat dat precies betekent is onduidelijk, legt correspondent Erik Mouthaan uit. “We weten nog niet veel over waar het Openbaar Ministerie (OM) exact naar kijkt, maar de documenten die ingediend worden bij het hof lijken aan te geven dat het onderzoek wordt uitgebreid. Dat het niet meer alleen gaat naar de vrouwen die met geld van de Trump organisatie afgekocht waren, maar dat er ook andere mogelijk strafbare feiten werden gepleegd door Trumps bedrijf.”

Mouthaan stelt dat het ‘niet voor niets is’ dat de president uit alle macht probeert tegen te houden dat het OM inzage krijgt in zijn belastingaangiftes.

“Hij klaagde zijn accountants aan om ervoor te zorgen dat zij de informatie niet zouden overhandigen”, zegt Mouthaan. “Maar het hooggerechtshof besloot dat de president ‘geen koning’ is en dat hij zich net zoals iedereen moet houden aan de wet.” Dat betekent dat het OM dus toestemming heeft om zijn belastingafdracht te onderzoeken.

‘Amerika bezig met pandemie’

Volgens Mouthaan is het de vraag of dit een groot politiek onderwerp gaat worden. “Amerikaanse kiezers zijn vooral bezig met de pandemie. Trump aanhangers lijken door geen enkele informatie meer geschokt te worden, de president overleefde ook een impeachment.”

