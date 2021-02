PBC | Supermarkt Vreugdenhil bestaat 90 jaar

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De oudste supermarkt van Curaçao bestaat dit jaar negentig jaar. Vreugdenhil opende zijn deuren in 1931 op de Ruyterkade in Punda. Voor het eerst kwam er toen een winkel zonder toonbank.

Oprichter was Frans Vreugdenhil, die in de jaren twintig van de vorige eeuw als kapitein bij de bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij per boot aankwam op Curaçao. Hij ontmoette daar zijn vrouw en besloot te blijven.

In de jaren vijftig breidde Frans zijn winkels uit door supermarkten te openen in Marie Pompoen, de Ansinghstraat, Colon en een zelfbedieningswinkel in Dominguito, waar nu de huidige vestiging van Vreugdenhil staat. De winkel in de Ansinghstraat ging verloren bij de opstand van 30 mei 1969.

Vreugdenhil is altijd een familiebedrijf geweest. Karel nam de winkels over van vader Frans, maar besloot door te gaan met één supermarkt. Momenteel staat de derde generatie Vreugdenhil in de winkel. De kleindochter van kapitein Frans, Mariela en haar neef, Alan Evertsz, runnen de supermarkt. Vreugdenhil heeft ongeveer 120 mensen in dienst.

Corona

Net als veel andere winkels heeft Vreugdenhil het moeilijk in verband met de Coronacrisis. ‘Maar we blijven kwaliteitsproducten leveren, schrijft de Super in een persbericht. “En we danken onze klanten voor het getoonde vertrouwen.”

* informatie en oude foto: entrepreneurcaribbean.com

Bron: Persbureau Curacao