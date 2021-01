PBC | Proces Jamaloodin wordt 12 februari afgesloten

Persbureau Curacao

George Jamaloodin heeft in zijn slotwoord aan het einde van de zevende procesdag opnieuw herhaald dat hij geen opdracht heeft gegeven om Helmin Wiels te vermoorden.

Die werd doodgeschoten op 5 mei 2013 op het strand van Marie Pampoen even ten oosten van Willemstad.

De oud-minister in het kabinet Schotte vroeg zich openlijk af hoe hij heeft kunnen verzeilen in deze zaak. “Enkel en alleen omdat ik Burney ‘Nini’ Fonseca ken?

Fonseca wordt gezien als moordmakelaar die weer opdracht gaf jongens in Koraal Specht om de populaire politicus te vermoorden. Hij is daarvoor definitief veroordeeld tot 26 jaar celstraf.

“Ik was goed met Wiels, hij nam het vaak voor me op. Ook ken ik zijn broer Aubert goed, dat is mijn vriend. Er is daarom geen logica dat ik hier terecht sta.

Het Hof heeft vijf weken nodig om tot een oordeel te komen. 12 februari wordt de rechtszaak formeel afgesloten, waarna op 5 maart vonnis volgt.

Bron: Persbureau Curacao