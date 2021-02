PBC | Politie zoekt vermiste meisjes

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar twee meisjes die onder begeleiding staan van de Justitiële jeugdinrichting Curaçao. Het eerste meisje heet Susette Perez Martines, het tweede meisje Juweely Ignatius. Beiden zijn 16 jaar oud.

Juweely wordt al sinds 8 december van vorig jaar vermist, Susette liep 30 januari weg van haar ouderlijk huis.

Wie inlichtingen heeft over hun verblijfplaats of wie een van beiden onlangs nog heeft gezien, kan de politie bellen op 917 of anoniem op 108.

Bron: Persbureau Curacao