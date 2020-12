PBC | Bedrijven kunnen aanspraak maken op tegemoetkoming vaste lasten

Persbureau Curacao

Bedrijven kunnen vanaf vandaag een tegemoetkoming krijgen van de overheid om hun vaste laten te betalen. Dat meldt Steven Martina, minister van Economische Ontwikkeling.

De regeling gaat 1 januari in en bestrijkt de maanden juli, augustus en september van dit jaar. Er is bijna 24 miljoen gulden voor uitgetrokken. Geld dat afkomstig is van de derde tranche liquiditeitssteun. In de vierde tranche wordt er geld vrijgemaakt voor de maanden oktober, november en december.

Curaçao onderhandelt daarover nog met Nederland. Wil je als bedrijf aanspraak maken op deze regeling dan moet je vóór 28 februari van dit jaar ingeschreven zijn en bekend zijn bij de Belastingdienst.

