PBC | Opnieuw lage testratio op Curaçao

Persbureau Curacao

Curaçao telt vandaag zeventien nieuwe besmettingen op een totaal aantal uitgevoerde testen van 695. Een testratio derhalve van 2,4 procent.

Negen van de zeventien positieve testen kunnen gelinkt worden aan bestaande cases.

Er is één patiënt vandaag opgenomen in het ziekenhuis en één patient die al op de covid-afdeling lag is overgebracht naar de Intensive Care. Daar liggen vier patiënten. Op de covid-afdeling van het CMC liggen vijf patiënten.

41 positief geteste mensen zijn vandaag hersteld, waardoor het aantal actieve cases nu op 884 staat.

