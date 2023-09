PBC | Postuum erepenning voor Jan Zwartendijk: de man die duizenden joodse levens redde met Curaçaose visa

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar verzekeringsmaatschappij Ennia en aan Ennia gelieerde personen.

De aangifte van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten is in behandeling genomen. Het OM komt met dit bericht na hevige kritiek uit de samenleving.

Het ministerie zegt al enige tijd geleden gestart te zijn met een strafrechtelijk onderzoek, dat nog niet is afgerond. Het Recherche Samenwerkingsteam voert het onderzoek uit onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het Openbaar Ministerie.

In de afgelopen dagen is er in diverse media gespeculeerd over de aangifte die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten tegen Ennia is ingediend. Er ontstond verwarring over of het Openbaar Ministerie al dan niet een onderzoek had ingesteld. Het OM wil nu deze onduidelijkheid uit de wereld helpen.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat de aangifte van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten serieus wordt genomen en dat er reeds een strafrechtelijk onderzoek in gang is gezet. Het onderzoek is nog niet afgerond. Over de inhoud van het lopende onderzoek kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden gedaan.

Het Openbaar Ministerie zegt zich bewust te zijn van het feit dat de kwesties rondom Ennia de gemeenschap sterk bezighouden. Zodra het onderzoek dit toelaat, zal het Openbaar Ministerie de gemeenschap dan ook nader informeren over de voortgang en eventuele bevindingen.

Bron: Persbureau Curacao