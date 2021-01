PBC | Onzedelijk gedrag in het kabouterbos

Persbureau Curacao

Een of meerdere mannen zouden bezoekers van het Kabouterbos lastig vallen. Dat meldt Stichting Uniek Curaçao op hun Facebook-pagina.

De stichting patrouilleert daar vaker en heeft de politie ingelicht. De man of mannen zouden ontbloot zijn of met hun geslachtsdelen uit hun broek achter (vooral) jongeren aanlopen.

Volgens de stichting vertellen andere getuigen dat de mannen openlijk met elkaar vrijden of zich publiekelijk masturbeerden.

De stichting: ,,Dat de homogemeenschap een verzamelplek zoekt dat is natuurlijk geen bezwaar. Maar zo’n gedrag vertonen in of nabij een kinder -speeltuin en familiepark is onacceptabel.”

Bron: Persbureau Curacao