PBC | Hoge straffen voor moord op levend begraven Venezolaan

De vijf verdachten in de moordzaak op Angel Rodriguez hebben gisteren hoge celstraffen gekregen. Het lichaam van de Venezolaanwerd vorig jaar in april gevonden. Hij bleek eerder in februari beroofd, ontvoerd en levend begraven te zijn geworden.

Hoofdverdachte is Mauricio. Die krijgt 16 jaar cel. Niet de hoogste straf, want hij heeft de politie geholpen en daarvoor strafvermindering gekregen. De hoogste straf is voor zijn maatje Montilon, die 22 jaar kreeg. Drie anderen kregen straffen variërend van vijf tot tien jaar.

Bron: Persbureau Curacao