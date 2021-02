PBC | Curaçao weet nog niet wanneer vaccineren begint

Dick Drayer

De eerste batch Covid-19-vaccins is aangekomen op Curaçao. Maar wanneer ze gebruikt gaan worden is nog niet bekend. Dit in tegenstelling tot de andere Caribische eilanden. Aruba is zelfs vandaag, direct na de levering van gisteren begonnen.

Op Curaçao zouden eerst de 3400 zorgverleners aan de beurt zijn, daarna de bijna 40.000 ouderen op het eiland en dan mensen die in een risicogroep vallen. De gezondheidsautoriteiten schatten deze laatste groep op bijna 60.000 mensen, zo’n 37 procent van de bevolking.

Het gaat onder meer om mensen met suikerziekte, met matig tot extreem overgewicht en mensen met hart- en vaatziekten. De groep is bekend bij de eerstelijnszorg, de huisartsen, maar die zijn nog niet ingelicht over welke rol zij voor en tijdens en na de vaccinatiecampagne spelen.

Persconferentie

Dec regering heeft inmiddels een persconferentie aangekondigd om half drie donderdagmiddag met als onderwerp ‘begin van de vaccinatie op Curaçao’.

Bron: Persbureau Curacao