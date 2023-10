SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het nationale elftal van Curaçao heeft gisteren een nederlaag geleden tegen Panama in hun derde wedstrijd van de CONCACAF Nations League 2023/2024.

De mannen van coach Dean Gorré hadden een positief resultaat nodig om in Liga A te blijven.

In de eerste helft had Curaçao licht overwicht qua balbezit. Dit veranderde toen Panama langzaam meer in de wedstrijd kwam en in de 29ste minuut de voorsprong nam dankzij een doelpunt van Edgar Barcenas. Vier minuten later had Kevin Felida bijna de gelijkmaker op zijn naam staan, maar de Panamese doelman bracht redding.

Vlak voor de rust kreeg Juninho Bacuna nog een kans, maar opnieuw stond Mosquera in de weg. Panama kreeg ook kansen om de voorsprong te vergroten, maar dat lukte niet. De teams gingen met een 1-0 voorsprong voor Panama de rust in.

In de tweede helft begon Curaçao sterk met meerdere kansen voor Kenji Gorré. In één van die momenten leek de Panamese doelman hands te maken buiten zijn strafgebied, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Brandley Kuwas had eveneens een goede kopkans, maar zonder succes.

Panama vergrootte hun voorsprong in de 77ste minuut door een doelpunt van José Luis Rodriguez. Curaçao wist de eer te redden met een laat doelpunt van Rangelo Janga in de 95ste minuut, het eerste doelpunt voor het nationale team sinds 27 september 2022.

Met dit verlies en de andere resultaten in de groep degradeert Curaçao naar Liga B voor de volgende editie van de CONCACAF Nations League.

