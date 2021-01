PBC | Coronapatiënt overlijdt in CMC

Persbureau Curacao

Er is opnieuw een patiënt in het CMC bezweken aan de gevolgen van Corona. Het totaal aantal doden sinds het begin van de coronacrisis komt daarmee op 21.

Een andere patiënt mocht het ziekenhuis verlaten. Daar liggen nu nog twee patiënten, beide op de Intensive Care.

Drie mensen testten gisteren positief, in totaal werden er 294 coronatesten afgenomen. De testratio is daarmee één procent.

Eén patiënt in thuis-isolatie is genezen. Het aantal actieve cases is nu 75.

