PBC | Argentijnse toerist valt van klif en verdrinkt

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Een Argentijnse toerist is dinsdagavond om het leven gekomen nadat hij van een klif viel en in zee belandde.

Het incident gebeurde dinsdagavond vlak voor de klok van acht uur bij Bapor Kibra. De 40-jarige man was met zijn familie op een cruise en was gisteren aangemeerd en had een trip gemaakt naar Mambo Beach.

Daar viel hij van de klif en kwam met zijn hoofd in de zee terecht. Aanwezige zwemmers merkten de situatie op, haalden de man uit de zee en begonnen met reanimatie. De ambulance die ter plaatse kwam, nam de reanimatie over en vervoerde de man in kritieke toestand naar het CMC.

Bij aankomst in het CMC stelde de dienstdoende arts op de spoedeisende hulp de dood van de man vast. Het gaat om Angelo Fabio Roman geboren op 23 november 1983 in Argentinië. Op bevel van de officier van justitie is het lichaam in beslag genomen voor onderzoek naar de doodsoorzaak.

Bron: Persbureau Curacao