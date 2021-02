PBC | Agent in burger schiet overvaller neer

Persbureau Curacao

Dankzij een oplettende agent in burger konden twee mannen na hun overval op een minimarket aangehouden worden. Daarbij loste de agent gerichte schoten, waardoor één overvaller gewond raakte.

De overval vond plaats in een minimarket aan de Kaminda Rignald Recordino. Twee mannen namen de kassa mee en gingen er lopend vandoor.

De agent in burger die in een zaak daarnaast was, zette de achtervolging in door de mondi richting Montaña Abou. Daarbij loste hij een waarschuwingsschot en schoot daarna gericht op de twee mannen. Eén van hen werd geraakt.

De twee wisten zich desondanks uit handen te houden van de agent, maar even later kwam er versterking. De twee hadden zich verscholen in een huis en werden na ontdekking aangehouden.

