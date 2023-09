PBC | Postuum erepenning voor Jan Zwartendijk: de man die duizenden joodse levens redde met Curaçaose visa

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Voor de zevende keer in successie start dit jaar het ’48 Hour Film Project Curaçao’, een korte filmcompetitie voor zowel amateurfilmmakers als professionals.

Deelnemers strijden voor een plaats in de internationale ronde die volgend jaar in Lissabon gehouden wordt. De intensieve competitie vindt plaats in het weekend van 20 tot en met 22 oktober.

In 2001 is het ’48 Hour Film Project’ concept geboren in Washington, de Verenigde Staten. Binnen dit project formeren deelnemers een team om in slechts één weekend een korte film te schrijven, te filmen en te monteren. Elke film dient een duur van 5 tot 7 minuten te hebben. Daarnaast moeten teams bepaalde elementen, zoals een rekwisiet, personage en zin, in hun films verwerken, en elk team krijgt een specifiek genre toegewezen.

Op 26 oktober worden alle films getoond in The Movies Otrobanda, waarna een awardceremonie volgt. Publiek kan de films na deze datum ook in The Movies Punda bekijken.

De winnende film vertegenwoordigt Curaçao in maart 2024 op het Filmapalooza Film Festival in Lissabon. Hier concurreert de film met winnaars uit ruim tweehonderd steden wereldwijd. Dankzij lokale sponsors krijgt het winnende team de kans om het festival bij te wonen.

Dit jaar hebben Melissa Verboeket van Maction Caribbean B.V. en Bert Aengenendt de organisatorische taken overgenomen van Ramses Petronia. Verboeket benadrukt dat de competitie een uniek internationaal podium biedt voor Curaçaos talent. Deelname aan het project is nog mogelijk, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website 48hourfilm.com/curacao.

