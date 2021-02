Persbureau Curacao

De finale van het achtste seizoen van Heel Holland Bakt is zondag gewonnen door Elizabeth Lopez.

De 41-jarige verpleegkundige en moeder van vier kinderen is geboren in de Dominicaanse Republiek, maar groeide op in Aruba. Daar leerde ze als klein meisje de bak- en kookkunsten van haar moeder.

Net als eerdere winnaars, gaat ook Elizabeth een bakboek uitbrengen. De verschijningsdatum is nog niet bekend.

