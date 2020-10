PB | Wat doet Aruba om succesvol de coronacrisis te bestrijden?

Aruba telt 110 duizend inwoners. In maart heeft Aruba de eerste corona-golf meegemaakt. Deze duurde 2,5 maanden en er waren 101 besmettingen en 3 overledenen.

2 maanden later, augustus, begon de tweede golf,met totaal 4200 nieuwe besmettingen, 31 overledenen. Het ergste van de tweede golf is inmiddels achter de rug. Een maand geleden waren er 1630 actieve gevallen, vandaag 286. Het aantal besmettingen is gedaald naar gemiddeld 18 nieuwe besmettingen per dag. Hoe heeft Aruba dit voor elkaar gekregen?

Door het invoeren van stringente maatregelen, zoals een avondklok van 10uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s ochtends. De avondklok is inmiddels verschoven van 12 uur ‘s nachts tot 5 uur ‘s ochtends.

Ook het dragen van mondkapjes is verplicht gesteld binnen gebouwen, en op het werk.

Het belangrijkste is wel dat de controle capaciteit voor isolatie en quarantaine gevallen fors is uitgebreid. Er is hulp gevraagd aan alle overheidsdiensten die personeel en materieel, zoals dienstwagens, ter beschikking hebben gesteld aan de verschillende controle teams, waardoor alle corona-patienten regelmatig konden worden gecontroleerd. Ook is de capaciteit bron- en contact onderzoek aanzienlijk uitgebreid.

Inmiddels komt het toerisme langzaam op gang. In juli hebben er 17 duizend toeristen het eiland bezocht. In augustus waren dat 19 duizend. In september 15 duizend en in oktober zal dit aantal worden overschreden. Alle horeca gelegenheden houden zich strikt aan het protocol, iets wat de toeristen op prijs stellen.

De Arubaanse Premier Evelyn Wever-Croes verschijnt enkele avonden per week op TV om de bevolking te informeren, om de bevolking gerust te stellen en indien nodig, aan te spreken. Het is niet de sterkste of rijkste landen die de corona-crisis kunnen overkomen, maar de landen met de meeste discipline, herhaalt ze bijna elke week, om te benadrukken dat hoewel deze virus een gemeen virus is, een onzichtbare vijand, het wapen om het virus te bestrijden staat iedereen ter beschikking: was je handen, gebruik een mondkapje, houd afstand, en als je ziek bent, blijf thuis en bel je arts.

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes