Parool | Waarom is Orpheo Gefferie vermoord? ‘Dit was niet iets om te schieten’

Wouter Laumans

Waarom werd de 24-jarige Orpheo Gefferie in mei 2019 doodgeschoten in een parkeergarage bij het Rembrandtplein? Op die vraag probeerde de rechtbank vrijdag een antwoord te krijgen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Verklaringen voor het geweld bleven wederom uit.

In de vroege ochtend van zaterdag 18 mei 2019 loopt uitgaanspubliek iets na vieren de parkeergarage The Bank in. Nadat een jongen probeert voor te dringen bij de parkeerautomaat ontstaat er een opstootje. Er wordt wat geduwd en getrokken, zo blijkt uit videobeelden die later in de rechtszaal worden getoond. Een blond meisje in een beige trenchcoat probeert haar vriend weg te trekken.

De 24-jarige Orpheo Gefferie, gekleed in een blauwe trui met een pet op zijn hoofd, staat midden in het gekrakeel. Hij lijkt de ruzie te willen sussen. In de garage pakt hij een van de ruziemakers vast. Wanneer de ruzie zich verplaatst naar de loge van de parkeergarage pakt Gefferie een moment Darnell T. vast.

Tijdens de schermutseling zou Erxinio Luntungan hebben geroepen “Ga dat ding halen”. Daarop krijgt hij een discussie met het meisje dat hij bij zich heeft en dat van hem wil weten waar hij precies mee bezig is.

Wapen

Op de beelden is te zien hoe Darnell T. vervolgens naar een zwarte Seat rent die ook in de garage geparkeerd staat. Daar ziet een getuige hoe hij iets wat op een wapen lijkt uit de auto haalt. Hierna rent Darnell T. weer terug naar het opstootje en lijkt een moment contact te hebben met Erxinio Luntungan. Die schiet enige ogenblikken later Orpheo Gefferie door zijn nek. Gefferie overlijdt iets na half zeven ’s ochtends in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Darnell T. het moordwapen uit de auto gehaald en aan Luntungan overhandigd. Op de videobeelden is een donkere vlek te zien. “Ik zie geen wapen hoor,” zegt Darnell T. als de videobeelden worden stilgezet.

Aan Erxinio Luntungan kan niks gevraagd worden. Sinds de schietpartij in de parkeergarage is hij spoorloos verdwenen. Hij staat sinds april op de Nationale Opsporingslijst.

Vrienden van het slachtoffer hebben verteld hogelijk verbaasd te zijn geweest dat het opstootje zo uit de hand liep. ‘Dit was niet iets om te schieten.’ Bij het duwen en trekken bij de parkeerautomaat is geen enkele klap gevallen. Ook was Orpheo Gefferie niet een van de ruziemakers.

Dat geeft voeding aan het verhaal dat de schietpartij mogelijk gepland zou zijn geweest.

“Dit is geen ordinaire ruzie geweest,” aldus de moeder van Gefferie in een emotionele slachtofferverklaring. “Het is zo jammer dat het tuig uit de Bijlmer niets anders kan dan moorden.”

Met dat laatste doelt ze op het feit dat er die ochtend nogal wat bekende criminelen uit Amsterdam Zuidoost in de parkeergarage zijn geweest. Een van hen, Genciël ‘Genna’ Feller is inmiddels doodgeschoten op Curaçao. Ook aanwezig Joël H., beter bekend als rapper Joey AK. Hij is inmiddels veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege het ontvoeren en martelen van een vrouw.

Twee mogelijke scenario’s

Het Openbaar Ministerie houdt rekening met twee mogelijke scenario’s. In de eerste versie is de dood van Gefferie het gevolg van een uit de hand gelopen uitgaansruzie. In de tweede zou er sprake zijn van een vooropgezet plan en is de ruzie gebruikt als afleidingsmanoeuvre.

Uitvoerig onderzoek door de politie heeft daarin geen uitsluitsel gegeven. Wat niet helpt, is dat een groot deel van de getuigen niet heeft willen praten met de politie. “Of ze nu tot de groep van de daders of van het slachtoffer behoren, niemand zegt iets,” aldus de officier van justitie

Voor het leveren van het wapen eist het OM 12 jaar gevangenis tegen de 22-jarige Darnell T. De schutter, de voortvluchtige Erxinio Luntungan, moet volgens de officier van justitie 15 jaar de gevangenis in.

Bron: Parool