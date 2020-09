ParadiseFM | Veel animo voor referendum

Zeventig procent van de bevolking van Curacao is voorstander van een referendum over een nieuwe structuur voor het eiland. Dat blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van Extra en Antilliaans Dagblad.

De enquete is gedaan door het Kenniscentrum Curaçao. 37 procent van de ondervraagden zou voor een directe band met Nederland stemmen, 45 procent is voorstander van de optie van een zelfstandig land binnen het Koninkrijk.

In totaal 7 procent van de ondervraagden kiest voor onafhankelijkheid. Tien procent heeft geen mening of weet het niet. Er zijn 873 mensen ondervraagd. Het Kenniscentrum Curaçao is onderdeel van The University of Curaçao.

Bron: ParadiseFM