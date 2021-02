ParadiseFM | Vaccins eind van de week verwacht

Minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito heeft gisteren tegen EXTRA gezegd dat ze hoopt dat de vaccins tegen corona, die vanuit Nederland zijn opgestuurd, eind van de week aankomen.

Volgens de minister zijn alle voorbereidingen getroffen en is Curaçao klaar om het vaccinatietraject te beginnen. In eerste instantie was alles er op gericht om het vaccin programma op 15 februari te laten beginnen, maar dat wordt niet gehaald. Ook op andere eilanden is bekend gemaakt dat het vaccinatieprogramma later begint.

Zo zou Saba gisteren een begin maken om alle 1200 mensen te vaccineren die zich hebben aangemeld, maar ook dat is een week uitgesteld.

Zoals bekend worden op Curaçao eerst de groep mensen boven de 60 jaar gevaccineerd en verder al het zorgpersoneel. Het is niet zeker of er voor die twee groepen bij de eerste lading al voldoende vaccins binnen komen.

