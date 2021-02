ParadiseFM | Vaccinatietraject begint op 24 februari

Curaçao begint woensdag 24 februari met het vaccinatie traject tegen corona.

In eerste instantie zullen mensen boven de 60 jaar worden opgeroepen en ook mensen die in de zorgsector werken. Dat heeft minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito vanmiddag bekend gemaakt. Ze is blij dat Curaçao met het vaccinatietraject kan beginnen als één van de eerste landen in het Caribisch gebied.

Woensdag kreeg Curaçao 18.720 vaccinaties vanuit Nederland. Volgens Jesus-Leito zal de komende dagen meer informatie aan de bevolking worden gegeven over het vaccinatie traject.

Bron: ParadiseFM