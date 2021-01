ParadiseFM | Staking voorbij: buskaartjes 30 cent duurder

De bussen van ABC Busbedrijf rijden vandaag weer normaal. De afgelopen twee dagen was er vanwege een staking geen busvervoer mogelijk.

Er is de afgelopen dagen overleg geweest tussen het bedrijf, de vakbond en minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jesus-Leito. Uiteindelijk is besloten dat de buskaartjes 30 cent duurder worden en de overheid meer subsidie aan het bedrijf gaat geven. Met de deze afspraken hebben chauffeurs besloten weer aan het werk gegaan.

Veel chauffeurs vonden dat de overheid te weinig aandacht had voor de slechte financiële positie van het busbedrijf. Velen zijn blij met het akkoord dat nu is bereikt. Het bedrijf had in 2019 al meerdere keren gevraagd om de bustickets te verhogen, maar toen wilde de overheid er niet aan.

Bron: ParadiseFM