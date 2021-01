ParadiseFM | Sobere lijstindiening aangekondigd

De Electorale Raad laat weten dat de festiviteiten rondom de indiening van de verkiezingslijsten aanstaande donderdag niet door zullen gaan.

Dit in verband met de geldende coronamaatregelen. Het zal gaan om een sobere gelegenheid, waarbij maar drie personen naar binnen mogen bij de Exhibition Hall van het WTC. De indientijd is met twee uur verlengd tot zes uur ‘s avonds. Ook voor de pers is er maar beperkte mogelijkheid om aanwezig zijn.

Volgend weekend zullen de voorverkiezingen plaatsvinden van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds op elf verschillende locaties. Elke partij moet minimaal 789 stemmen krijgen om mee te mogen doen met de verkiezingen van 19 maart.

Bron: ParadiseFM