ParadiseFM | SEHOS wordt vaccinatiecentrum

Een team van zorgprofessionals, de GGD en vaccinatiepersoneel heeft gisteren een instructie en simulatie gekregen van wat er moet gaan gebeuren rondom het vaccinatieproces.

Ook de brandweer, ambulance en het rode kruis waren gisteren in het SEHOS aanwezig, de plek die is aangewezen als vaccinatiecentrum. In het Anna Paviljoen zullen 65-plussers worden gevaccineerd en de andere bevolkingsgroepen in de andere poli’s.

Het vaccinatieteam heeft aan de Extra laten weten dat er genoeg experts op het eiland aanwezig zijn om te kunnen garanderen dat het proces zonder problemen zal verlopen.

