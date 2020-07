ParadiseFM | ‘Regering zonder meerderheid’

Volgens oppositiepartij MFK regeert het kabinet-Rhuggenaath al sinds 20 juli zonder meerderheid in het parlement. Dat is ondemocratisch, aldus fractieleider van de MFK Gilmar ‘Pik’ Pisas.

In een brief aan gouverneur Lucille George-Wout vraagt hij haar in te grijpen.

Dat kan volgens hem op verschillende manieren. Zo kan het kabinet-Rhuggenaath opstappen of er kan een regering van Nationale Eenheid worden ingesteld. Een derde optie is het uitroepen van nieuwe verkiezingen.

Bron: ParadiseFM