ParadiseFM | Overheid moet betalen voor gestolen vuurwerk

De Curaçaose overheid moet Gustavo Semeleer bijna 60.000 gulden schadevergoeding betalen voor de diefstal van vuurwerk uit een container.

Die stond ten tijde van de inbraak in het kruithuis. De overheid schrijft voor dat vuurwerk daar moet worden bewaard. De gehele vuurwerkvoorraad van Semeleer werd in de nacht van 18 op 19 oktober gestolen. De rechter heeft bepaald dat de overheid dit nu moet betalen.

Semeleer is gespecialiseerd in grote vuurwerkshows en gebruikt daarvoor speciale software. Het gaat om vuurwerk dat niet geschikt is voor consumenten. Door de diefstal heeft hij inkomsten misgelopen omdat geplande vuurwerkshows niet door konden gaan.

Semeleer eist van de overheid ook nog geld van vuurwerkdiefstallen die zijn gepleegd in de nacht van 11 en 12 september 2019 en die op 8 november vorig jaar.

Bron: ParadiseFM