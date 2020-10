ParadiseFM | Opnieuw proces gestart om nieuwe PG te vinden

Er is een nieuw proces gestart om een nieuwe procureur-generaal te vinden voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden.

Dat meldt de EXTRA vandaag. De eerste zoektocht is enkele maanden geleden gestart. De krant meldt dat het er in het eerste proces te veel gericht naar een specifieke kandidaat zou zijn gekeken. Daarom is nu besloten tot het instellen van een hernieuwde openstelling voor de functie van procureur-generaal.

Voor 22 oktober moeten nieuwe kandidaten zich hebben aangemeld. De huidige PG, Roger Bos, is aangesteld tot januari 2021. Hij vertrekt daarna weer naar Nederland. Het is de bedoeling dat er voor die tijd een nieuwe procureur-generaal is.

Bron: ParadiseFM