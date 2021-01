ParadiseFM | Nini Fonseca aangekomen in helikopter

Burney ‘Nini’ Fonseca is vanochtend in een helikopter op de Marinebasis Suffisant aangekomen. Fonseca is opgeroepen als getuige in de zaak Maximus.

Het is vandaag de derde dag in het hoger beroep van de zaak over de betrokkenheid van George Jamaloodin in de moord op Helmin Wiels.

Fonseca werd in 2019 door de hoge raad veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar, omdat hij werd gezien als de ‘moordmakelaar’ die hulp inschakelde om de moord op Wiels uit te laten voeren.

Bron: ParadiseFM