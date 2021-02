ParadiseFM | Nederland vraagt om eerlijk proces

De Nederlandse regering heeft er bij de Venezolaanse regering op aan gedrongen om de zaak van vijf Curaçaose vissers snel voor de rechter te brengen.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De vijf zitten al bijna een jaar vast in Venezuela nadat ze waren aangetroffen in Venezolaanse wateren. De autoriteiten hebben als aanklacht gesteld dat ze illegaal in hun wateren verbleven en mogelijk schuldig zijn aan goederensmokkel.

Het gaat om vier Curaçaoënaars en een Venezolaan met een verblijsvergunning. Nederland heeft gevraagd om een eerlijke rechtsgang en humane detentie omstandigheden. De situatie in de gevangenis waarin ze verblijven noemt minister Blok ‘slecht’.

Bron: ParadiseFM