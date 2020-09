ParadiseFM | Multidisciplinair Team treedt op

Het zogenaamde Multidisciplinair team heeft gisteren controles uitgevoerd bij verschillende snèks.

Daarbij werd onder meer gelet op het aantal mensen dat aanwezig was bij de snèk, het volume van de muziek en de mensen die in de bar werken. In totaal drie snèks zijn gisteravond gesloten omdat ze niet aan de nhuidige coronamaatregelen voldoen.

Volgens het Multidisciplinair team zal er de komende tijd nog veel gecontroleerd gaan worden. Bars, snèks en minimarkets mogen maar een beperkt aantal klanten hebben. Verder moet groepsvorming worden voorkomen.

Bron: ParadiseFM