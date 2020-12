ParadiseFM | “Minister schendt regels”

Binnen de douane is er veel onvrede over directe inmenging van een minister in de wijze waarop de Douane controles uitvoert op vissersboten. Dat meldt de EXTRA.

Volgens de krant is er in de afgelopen periode meerdere keren druk uitgoefend door een minister om bepaalde eigenaren van vissersboten niet aan te pakken als ze zich niet aan de regels houden.

De krant heeft met verschillende betrokkenen gesproken, maar die blijven anoniem in het artikel.

Het laatste voorval deed zich voor tijdens de kerstperiode waarin vissersboten niet mogen uitvaren om te vissen, maar na tussenkomst door de minister moest er aan een bevriende visser door de Douane toch toestemming worden gegeven.

De betrokken douaniers vinden dat de situatie inmiddels onhoudbaar dreigt te worden en willen dat er maatregelen worden genomen om de ongelijkheid tegen te gaan.

Bron: ParadiseFM