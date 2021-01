ParadiseFM | Mede-oprichter Vishon vertrekt uit partij

Volgens secretaris van de partij Vishon Menno George is het vertrek van Ishahier Monte betreurenswaardig.

Monte is één van de oprichters van de partij. Hij was er daardoor volgens George vanuit gegaan dat hij een hoge plaats op de kandidatenlijst zou krijgen. Toen dat niet het geval bleek ontstond er een felle discussie met partijleider Miles Mercera . Dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van Monte uit de partij. Menno George reageerde maandagmiddag bij Paradise FM over de situatie. Hij noemde de situatie vervelend, maar stelt dat de partij heel bewust de kandidatenlijst heeft opgesteld.

Pikant aan de zaak is het feit dat er dit weekend een voice app de ronde deed waarin te horen is dat Mercera zegt dat Monte niet over diploma’s beschikt en dat er niets mis is met de plaats van Monte op de lijst.

Mercera geeft in het bericht aan dat hij zichzelf eerder als minister van Economische Ontwikkeling of Onderwijs ziet, niet zozeer als parlementariër.

Bron: ParadiseFM