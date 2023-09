ParadiseFM | Maritieme dagen 2023

Deze week worden de internationale maritieme dagen gevierd. Het hoogtepunt is de laatste donderdag van september. Dan is de Internationale Maritieme Dag.

Havenautoriteit CPA organiseerde kijkdagen voor jongeren. Ook de KTK, de Kustwacht en de Citro maakten de scholieren bewust van het belang van de maritieme sector en vertelden over hun werkzaamheden. Het thema dit jaar is “MARPOL at 50 – Our commitment goes on”. Daarmee wil de Internationale Maritieme Organisatie het belang van milieubescherming benadrukken.

Bron: ParadiseFM