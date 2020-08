Een man die in quarantaine zat in het Trupial Inn Hotel is gisteren uit zijn kamer gevlucht. De vlucht is ontdekt door veiligheidspersoneel.

Tijdens een controle troffen ze wel iemand in de kamer aan, maar dat was niet de man die in quarantaine moet verblijven.

Deze man is door de politie meegenomen naar het politiebureau waar hij een verklaring moest afleggen. De politie is op zoek naar de gevluchte man.

Bron: ParadiseFM