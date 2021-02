ParadiseFM | Kustwacht helpt na bijenaanval

De helikopter van de Kustwacht is zondagochtend een man en vrouw te hulp geschoten die tijdens het wandelen in de buurt van Jan Thiel werden aangevallen door een zwerm bijen.

De man kreeg een zware allergische reactie door de bijensteken en moest met spoed naar het Curaçao Medical Center worden vervoerd. De brandweer was snel ter plekke maar kon de man niet bereiken.

Daarom is rond 9 uur ‘s ochtends de kustwacht ingeschakeld. De helikopter heeft de man aan boord gehesen en heeft hem overgebracht naar kustwacht steunpunt Hato waar hij in stabiele toestand is afgegeven aan het wachtende ambulancepersoneel.

De twee waren aan het wandelen bij het gebied dat bekend staat als Doggy Beach bij Jan Thiel. Daar werden ze aangevallen door bijen.

Bron: ParadiseFM