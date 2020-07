ParadiseFM | Jandino bouwt duurzame stad

Jandino Asporaat gaat in samenwerking met Aqualectra de eerste duurzame, digitale stad bouwen op Curaçao. Het megaproject van 132 hectare heeft als naam New Korsou en de start van de bouw staat momenteel gepland voor 2023.

Digitalisering, duurzaamheid, inclusiviteit en educatie zullen centraal staan in de stad. Jandino zegt dat dit het moment is om te investeren in Curaçao en kijkt uit naar de mooie tijd die nu aanbreekt, waarbij er een werkgroep gevormd gaat worden om zo New Korsou te realiseren.

Bron: ParadiseFM