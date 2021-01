ParadiseFM | ‘Is het veilig de middelbare scholen helemaal te openen?’

Statenlid Giselle McWilliam van de MAN vraagt zich af of het verstandig is dat de middelbare scholen op Curaçao vanaf morgen weer helemaal open gaan.

Ze heeft hierover vragen gesteld aan minister van Onderwijs Steven Croes. Volgens Mc William is het risico groot dat er na de feestdagen weer een stijging van het aantal coronabesmettingen te zien zal zijn. Daarom wil ze van de minister weten op welke basis zijn beslissing is gebaseerd dat het veilig is om de scholen weer te openen.

Voor de kerstvakantie golden op de scholen strengere maatregelen, onder meer door het instellen van een maximum van 15 leerlingen per klas.

In andere landen wordt volgens McWilliam eerst afgewacht wat de gevolgen zijn van de feestdagen – zowel kerst als oud en nieuw – voor het aantal coronabesmettingen, voordat coronamaatregelen worden versoepeld.

Zowel op Aruba als op Bonaire was er de afgelopen dagen een stijging van het aantal coronabesmettingen te zien. Sint Maarten kende juist een daling.

Bron: ParadiseFM