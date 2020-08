ParadiseFM | Illegale snèk gesloten

De politie heeft gisteren een snèk annex restaurant gesloten die illegaal was gevestigd in een huis in de wijk Berg Altena.

In het woonhuis werden maaltijden, drank en sigaretten verkocht. Volgens de politie was er sprake van een gevaarlijke situatie. Zo waren verschillende gasflessen geïnstalleerd in een kleine ruimte.

Ook stond er een grote vriezer in het huis die helemaal vol zat met allerei soorten vlees. De illegale verkoop van drank en eten vond voornamelijk ’s avonds en ’s nachts plaats, zo stelde de politie.

Bron: ParadiseFM