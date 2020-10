ParadiseFM | Girigorie kondigt nieuwe Zedenunit politie aan

Minister Girigorie van Justitie benoemt vandaag dat november de maand van het huiselijk geweld is. Girigorie zegt dat er afgelopen tijd verschillende meldingen over mishandeling of seksueel misbruik zijn gedaan, onder andere tegen minderjarigen.

De behandeling daarvan gaat niet altijd goed, omdat er bijvoorbeeld geen correcte aangifte is gedaan of geen doktersverklaring is afgegeven.

Ook wordt er niet altijd goed samengewerkt tussen de betrokken organisaties, daarom wordt er voor vanaf volgende maand een nieuwe Zedenunit ingesteld en is er samenwerkingsprotocol opgesteld.

Bron: ParadiseFM