ParadiseFM | Geldigheid van sédula’s met zeven maanden verlengd

Het Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening heeft gisteren meegedeeld dat de geldigheidstermijn van sedula’s verlengd wordt tijdens de periode van pandemie.

Er worden al lange tijd veel minder sedula’s verlengd dan normaal, dat betekent dat er op dit moment op Curaçao veel persoonsbewijzen in omloop moeten zijn die verlopen zijn. Er is geen ideale manier om de sedula’s sneller te actualiseren, aangezien samenkomsten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.

Daarom deelt Publieke Zaken mee dat een sedula waarvan de geldigheid verlopen is, een verlenging van zeven maanden krijgt.

Dit betekent dus dat er bij de datum tot wanneer de sedula geldig is zeven maanden mogen worden opgeteld waarbinnen het identiteitsbewijs geldig blijft. Iedereen die een geldige permanente of tijdelijke verblijfsvergunning heeft om op Curaçao te verblijven moet zijn of haar vergunning altijd bij zich hebben samen met de verlopen sédula.

Sédula’s die verlopen zijn vóór 1 juni 2020 zijn niet langer geldig, ook niet met de zeven additionele maanden.

Bron: ParadiseFM