ParadiseFM | Geen nieuwe maatregelen; tien nieuwe positieve tests

Er zijn gisteren tien personen positief getest op het coronavirus op Curaçao, dit onder 178 afgenomen tests.

Dit betekent een positivity rate van zo’n 5,5 procent. Ook zijn er maar vier mensen genezen verklaard, waardoor het aantal actieve cases stijgt naar 96. Één coronapatiënt is ontslagen uit het ziekenhuis, daar liggen er nu nog vijf, waarvan drie op de IC.

Voor zover bekend is de Britse variant van het coronavirus nog niet op Curaçao geregistreerd. Wel zijn de resultaten van Aruba gebaseerd op een analyse van het RIVM in Nederland, die minimaal een week oud is.

Op dit moment vindt premier Rhuggenaath dat er nog geen aanvullende maatregelen nodig zijn naast restricties voor reizen van en naar Aruba.

Bron: ParadiseFM