ParadiseFM | ‘Er zijn genoeg vaccins voor de Caribische eilanden’

Er zijn voldoende vaccins aangeschaft voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk om iedereen te vaccineren.

Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris voor gezondheid Paul Blokhuis gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De daadwerkelijke uitvoering en precieze tijdlijn wordt volgens hem bepaald door de goedkeuring en levering van de verschillende typen vaccins. Maar Blokhuis ziet geen enkel bezwaar. Hij gaat er dan ook van uit dat er per half februari kan worden begonnen met vaccinatie op de eilanden.

Blokhuis antwoordt op vragen van het Nederlandse Tweede Kamerlid Antje Diertens. Die vroeg ook naar de mogelijkheid dat ongedocumenteerden worden gevaccineerd. Hierover schrijft Blokhuis: ‘De eilanden en landen geven aan zich zeer bewust te zijn van het belang om ook deze mensen te vaccineren en hebben dit vraagstuk van ongedocumenteerden meegenomen in de uitvoeringsplannen. Deze plannen worden momenteel getoetst door het RIVM.’

Bron: ParadiseFM